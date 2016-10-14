Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ABD'ye gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD'ye gitti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın, ABD'de yapılacak Koalisyon Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısına katılmak üzere bu ülkeye hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, 6 ay önce de bu toplantının yapıldığı ifade edildi.