  1. MHP'den CHP'li Selin Sayek Böke'ye sert cevap

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ABD'ye gitti

Orgeneral Akar, Koalisyon Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısına katılmak amacıyla Amerika'ya gitti.

Orgeneral Akar Amerikada!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD'ye gitti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın, ABD'de yapılacak Koalisyon Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısına katılmak üzere bu ülkeye hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, 6 ay önce de bu toplantının yapıldığı ifade edildi.
  • 14 Ekim 2016, Cuma 13:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar