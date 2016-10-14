Dışişleri'nden ABD Donanması'nın küstah paylaşımına sert tepki

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakanlık yetkilileri ABD Donanmasının sosyal medyadaki paylaşımı üzerine gündüz saatlerinde Amerikalı muhataplarıyla görüştü.

Bakanlık, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'a olayla ilgili duyulan derin rahatsızlığı ileterek, paylaşımda Türk bayrağının kullanılmasının ve resimde tasvir edilen durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ortaya çıkan sorunun giderilmesi için derhal adım atılması gerektiğini bildiren Bakanlık, durumu protesto etti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da ABD'li muhataplarıyla temasa geçerek, Ankara'nın duruma tepkisini dile getirdi ve paylaşımın bir an evvel kaldırılmasını talep etti.

ABD Donanması, kuruluşunun 241. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1801-1805 yıllarında Trablus kıyılarında Türk bayrağıyla savaşan askerlerin öldürüldüğünü gösteren temsili bir tablo kullanmıştı.

Donanmanın resmi Twitter hesabında, "Amerika'nın denizcileri çetin, cesur ve hazırdır." ifadesine yer verilen iletide, elinde Türk bayrağıyla savaşan askerlerin öldürüldüğünü gösteren temsili bir tablonun kullanılması geniş yankı uyandırmış, tepkiler üzerine paylaşım kaldırılmıştı.

Temsili tabloda, 1801-1805 yıllarında Libya'nın Trablus bölgesinde ABD ile Osmanlı Devleti'ne bağlı Berberi devletleri (Fas, Cezayir, Tunus ve Libya) arasında yaşanan 1. Berberi Savaşı'nın konu edildiği biliniyor.

1. Berberi Savaşı'nı tarih öğretileri bakımından önemli gören ABD Donanmasının, içinde Türk bayrağı olan bu tür bir temsili tabloyu kurumsal hesabından paylaşmayı neden tercih ettiği ise henüz bilinmiyor.



