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ABD'nin küstahlığı en çok 'u sevindirdi

ABD Donanması'nın 'Türk bayraklı' skandal kutlama mesajı yayınlaması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanırken, Türkiye düşmanı isimli paçavra bu durumu bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlayarak küstah mesaja adeta destek verdi.

ABDnin küstahlığı en çok Solu sevindirdi

ABD Donanması'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından küstah bir kutlama mesajı yayınlandı. Donanma Günü'nün 241. yılını kutlayan mesajda, Türk bayrağıyla savaşan insanların öldürülmesinin konu alındığı Berberi Savaşı'nın temsili tablosu kullanıldı.

EN ÇOK SOL SEVİNDİ
Sosyal medya kullanıcıları da donanma hesabından yapılan bu paylaşıma tepki gösterdi. Ancak Türkiye'de yayın yapan ve kendini sözde Türk olarak niteleyen isimli paçavra bu durumu bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlayarak ABD'nin yayınladığı mesaja adeta destek verdi.
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  • 14 Ekim 2016, Cuma 15:53
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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fatihin torunlari fatihin torunlari

bu zavallilari yapip yapabilecekleri bu kadar, inanin bunlar dünyanin en korkak milletidir bunlar hala 21ince yüzyila girdiklerinin farkinda degiller artil medya ile isler bitmiyor dünya medya ile korkmuyor bu akil yoksunlarin bir tek farkina vardiklari seyin 2023 te batmaya basliyacaklari bu engelenemez durdurulamaz 2023 bunlarin sonun baslangici onun icincirpinsilar bakalim yaip yapabilecekleri bu kadardir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 14.10.2016 17:19
Adnan Adnan

Bu sol görüntülü paçavra amerikaya ne denli göbekten bağlı olduğunu,amerika beslemesi olduğunu açıkça göstermiş.Bu paçavrayı okuyan geyiklerde hala kendini solcu zannediyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 14.10.2016 16:52
ozan ozan

yazık bunları doğuran ana babaya. Allahım sen bizi ve neslimizi dinine , vatanına , ailesine ve kanına ihanet edenlerden etme.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 14.10.2016 16:46
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