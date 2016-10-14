ABD Donanması'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından küstah bir kutlama mesajı yayınlandı. Donanma Günü'nün 241. yılını kutlayan mesajda, Türk bayrağıyla savaşan insanların öldürülmesinin konu alındığı Berberi Savaşı'nın temsili tablosu kullanıldı.
EN ÇOK SOL SEVİNDİ
Sosyal medya kullanıcıları da donanma hesabından yapılan bu paylaşıma tepki gösterdi. Ancak Türkiye'de yayın yapan ve kendini sözde Türk olarak niteleyen Sol isimli paçavra bu durumu bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlayarak ABD'nin yayınladığı mesaja adeta destek verdi.
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bu zavallilari yapip yapabilecekleri bu kadar, inanin bunlar dünyanin en korkak milletidir bunlar hala 21ince yüzyila girdiklerinin farkinda degiller artil medya ile isler bitmiyor dünya medya ile korkmuyor bu akil yoksunlarin bir tek farkina vardiklari seyin 2023 te batmaya basliyacaklari bu engelenemez durdurulamaz 2023 bunlarin sonun baslangici onun icincirpinsilar bakalim yaip yapabilecekleri bu kadardir.
Bu sol görüntülü paçavra amerikaya ne denli göbekten bağlı olduğunu,amerika beslemesi olduğunu açıkça göstermiş.Bu paçavrayı okuyan geyiklerde hala kendini solcu zannediyor.
yazık bunları doğuran ana babaya. Allahım sen bizi ve neslimizi dinine , vatanına , ailesine ve kanına ihanet edenlerden etme.
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