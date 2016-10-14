ABD Donanması'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından küstah bir kutlama mesajı yayınlandı. Donanma Günü'nün 241. yılını kutlayan mesajda, Türk bayrağıyla savaşan insanların öldürülmesinin konu alındığı Berberi Savaşı'nın temsili tablosu kullanıldı.

EN ÇOK SOL SEVİNDİ

Sosyal medya kullanıcıları da donanma hesabından yapılan bu paylaşıma tepki gösterdi. Ancak Türkiye'de yayın yapan ve kendini sözde Türk olarak niteleyen Sol isimli paçavra bu durumu bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlayarak ABD'nin yayınladığı mesaja adeta destek verdi.





