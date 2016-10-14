ABD Donanması skandal paylaşımını kaldırdı

ABD Donanmasının resmi Twitter hesabında dün yer alan ve sosyal medyada büyük tepki çeken resimli paylaşım, donanmanın hesabında bugün yer almıyor.

"Amerika'nın denizcileri çetin, cesur ve hazırdır." ifadesine yer verilen iletide, elinde Türk bayrağıyla savaşan askerlerin öldürüldüğünü gösteren temsili bir tablo yer alıyordu.

ABD Donanmasından bir yetkili, AA muhabirinin sorusu üzerine, mesajı Twitter hesabından kaldırdıklarını belirtti ancak daha fazla yorum yapmak istemediğini söyledi.





Temsili tabloda 1801-1805 yıllarında Libya'nın Trablus bölgesinde ABD ile Osmanlı Devleti'ne bağlı Berberi devletleri (Fas, Cezayir, Tunus ve Libya) arasında yaşanan 1. Berberi Savaşı konu ediliyordu. Savaşın sonunda ABD, Akdeniz'e girişte Berberi korsanlarına ödedikleri yüklü miktarda vergiden muaf olma hakkını elde etmişti.

ABD Donanmasının Twitter'daki iletisine çok sayıda Türk ve yabancı kullanıcı tepki göstermiş, bunun Türk-Amerikan ilişkilerinin içinden geçtiği hassas döneme uygun bir paylaşım olmadığı vurgulanmıştı.