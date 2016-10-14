AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile AK Parti'li 100'ü aşkın milletvekilinin imzaladığı kanun teklifiyle, Ankara'nın Kazan ilçesinin adının "Kahramankazan" olarak değiştirilmesi, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna 15 Temmuz gününün de eklenmesi öngörülüyor.

Kanun teklifine göre, söz konusu yasada, "1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Özgürlük Günü tatilidir." düzenlemesi yer alacak.

Gerekçede Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki askeri üniformalı bir grup FETÖ mensubu cuntacı terörist tarafından 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti devletini, demokrasiyi, milli iradeyi hedef alan hanice bir darbe girişiminde bulunulduğu anımsatılarak, buna karşı başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin her yerinde vatandaşların canı pahasına darbeci güçlerle mücadele ettiği hatırlatıldı.

FETÖ mensuplarının darbe teşebbüsüne karşı kahramanca direnişin ortaya konulduğu önemli yerlerden birisinin de darbecilerce karargah olarak kullanılan, savaş uçakları ve helikopterleri seferber ettikleri Akıncı Hava Üssü'nün yer aldığı Kazan ilçesi olduğu ifade edilen gerekçede, vatandaşların kahramanca mücadeleyle jetlerin havalanmasına engel olarak sivil direnişin ateşleyicisi olduğu belirtildi.

Teklifin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

"Kazan'ın isminin 'Kahramankazan' olarak değiştirilmesi teklifimiz sadece Kazan halkının kahramanlığına karşı değil, o gece her yerde millet iradesine sahip çıkmak için mücadele veren tüm kahramanlıklara karşı millet iradesinin tecelligahı olan Meclisimizin anlamlı ve yerinde bir mukabelesi olacaktır.

Her yönüyle 93 yıllık Cumhuriyet ve 70 yıllık demokrasi tarihimizde ayrı bir yere sahip olan 15 Temmuz tarihinin, milletimizin ortak kader ve gelecek duygusunda taşıdığı anlama binaen 'Demokrasi ve Özgürlükler Günü' olarak kabulü için kanun teklifimiz Yüce Meclis'in takdirlerine sunulmuştur."