ESAS SIRLAR EAGLE'DA
Albay Üçok hakkında tam 46 adli ve idari soruşturma açıldı, 4 kez tutuklandı. FETÖ'cü hainlerin bizzat hedef aldığı Üçok şimdi de TSK'daki ByLock yapılanmasını ortaya çıkardı. Buna göre FETÖ'cü hainler kendi aralarında iletişim sağlamak için ByLock adlı bir yazılım programı yaptı. Bu program cep telefonlarında kullanılmaya başlandı. 15 Temmuz gecesi darbe mesajlarının da bu program üzerinden darbecilere ulaştırıldığı saptandı. Üçok bu programla ilgili TAKVİM'e önemli açıklamalar yaptı. Üçok, 15 Temmuz'dan sonra aralarında görevde olan general, amiral ve albayların da bulunduğu bin 712 muvazzaf askerin ByLock kullandığının saptandığını anlattı. Üçok, şunları söyledi: "15 Temmuz'daki darbeden sonra TSK içinde ByLock araştırması başlatıldı. Araştırmada general, amiral ve albayların da bulunduğu bin 712 muvazzaf askerin ByLock kullandığı ortaya çıkarıldı. Bunların arasında sınıfını bilemediğim general rütbesinde bir asker de vardı. ByLock programını ağırlıklı olarak Deniz Kuvvetleri'nde yuvalanan FETÖ'cüler kullanmıştı. İkinci sırada ise havacılar ve jandarma vardı. ByLock şifresi ise TSK'da 3 kişi üzerinden ulaştırılıyordu. Daha üst düzey askerler ise eagle adlı program kullanmıştı. Ancak eagle çözümüne henüz sıra gelmedi..."
EMNİYETTE DE TEMİZLİK
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortaya çıkardığı ByLock soruşturması Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de uzandı. 215 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu polislerden 147'sinin amir rütbesinde olduğu açıklandı. Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla 55 kişi gözaltına alındı.
MİT TIR'LARINDA DA AYNI TEZGAH
FETÖ'nün MİT TIR'larının durdurulmasını da tezgahlarken 'Bylock'u kullandığı anlaşıldı. TIR'ların durdurulması talimatını verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 memur imamın, TIR kumpasını ByLock aracılığıyla tezgahladığı tespit edildi. O 15 sivil imama ise TAKVİM ulaştı: Hamza Ali Ece (TIR'ların durdurulması talimatını veren Tuğg. Hamza Celepoğlu ile irtibat kuran Fen Bilgisi Öğretmeni), Muharrem G. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Daire Başkanı), Mehmet Yıldırım E. (Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Sağlık Uzman Yardımcısı), Erdem Ç. (RTÜK'de Uzman Yardımcısı), Fatih K. (Öğretmen), Mehmet Cevher K. (Öğretmen), Ömer B. (Öğretmen), Mustafa İ. (Öğretmen), Mesut C. (Atatürk Üniversitesi'nde Doçent), Hüseyin Y. (Yüreğir Hayret Efendi İmam Hatip Lisesi Müdürü), Süleyman G. (Mersin'de memur), Mehmet Emin Ö. (Bolu'da Yardımcı Doçent Doktor), Hasan Bektaş (Denetimli Serbestlik Müdürü), Bayram A. (Öğretmen), Abdulkadir A. (İstanbul Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni).
MEVLÜT YÜKSEL
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