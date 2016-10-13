Vatani görev

'BAYRAK BİZİM NAMUSUMUZDUR'
Türk bayrağına her zaman sahip çıkacaklarını ve babalarının şehit olduğunu belirten Muştu, "Teröristler 8 kişiyle gelip babamızı kardeşimin gözü önünde haince öldürdüler. Bu hainliği ömrüm boyunca unutmayacağım. Gerekirse babam gibi, tüm şehitlerimiz gibi ben de bu ay yıldızlı bayrak için kanımı dökerim. Onlar bizi öldürdükçe biz bir olmaya devam edeceğiz" dedi. Aydın Muştu'nun kızı Yeter Muştu ise "Bu bayrak bizim namusumuzdur. Şehitlerimizin kanı ile oluşan bayrağımıza babamızın kanı da eklendi. İnşallah bu şehitlik bize de nasip olur. Allah bunu yapanları kahretsin" diye konuştu. Van'ın ardından kalleşler Diyarbakır'da sahneye çıktı. AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in işyerinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Aktert Ailesi taziyeleri kabul ederken, şehit başkanın eşi 5 çocuk annesi Zuhal Aktert, terör örgütü PKK ve destekçilerine lanet yağdırdı. Çocuklarını yetim bırakan terör örgütünün bitirilmesini isteyen Zuhal Aktert, "Kocam da Kürt'tü, tek suçu AK Partili olmaktı. Cumhurbaşkanımız'a hayrandı. Cumhurbaşkanımız'dan tek isteğim kocama bunu yapanlara hesap sorsun. Kocamın gözü açık gitti ciğerimin acısı ancak böyle diner. 5 çocuğumu yetim bıraktılar. Türk-Kürt demeden katlediyorlar" dedi.
YEREL BASIN İSYAN ETTİ
Diyarbakır'ın Dicle İlçesi AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert'in PKK tarafından katledilmesinin ardından bölge halkı teröre isyan etti. Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çıkan yerel gazeteler teröre lanet okurken, suikastlara karşı tepkisini koydu. Bölge gazeteleri şu manşetleri attı:
Güneydoğu Güncel: Bizi tüketemezsiniz Mücadele: Şiddete teslim olmayacağız. Güneydoğu Ekspres: Bizi öldürerek tüketemezsiniz. Tigris: Siyasi cinayetler 90'lı yıllara davetiye çıkarıyor. Diyarbakır Söz: Siyasiler ayakta.
HÜSEYİN KAÇAR- ÖNDER ALTINAL
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