Tuvalet kağıdı

FETÖ'nünABD'deyaşayanbasketbolcuüyesi EnesKanter'indarbe sonrasıTürkiye hedefleri ortaya çıktı. 2015sonunda kendi isminin koruma haklarıiçin Türkiye Patent Enstitüsü'nebaşvuru yapan Kanter'in, 6 bin ayrıalanda marka tescili yaptırdığı ortayaçıktı. Tuvalet kağıdından bujiye, çamaşırsuyundan elektroniğekadar tüm alanlardatescil yaptıran Kanter'inbu işlemler için 100bin TL'ye yakında harcamayaptığıgörüldü.
Enes Kanter son paylaşımında Gülen için "Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır" dedi.
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