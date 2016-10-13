  1. Milyoner Öksüz
  2. Alo darbe

Tuvalet kağıdı
FETÖ'nün ABD'de yaşayan basketbolcu üyesi Enes Kanter'in darbe sonrası Türkiye hedefleri ortaya çıktı. 2015 sonunda kendi isminin koruma hakları için Türkiye Patent Enstitüsü'ne başvuru yapan Kanter'in, 6 bin ayrı alanda marka tescili yaptırdığı ortaya çıktı. ndan bujiye, çamaşır suyundan elektroniğe kadar tüm alanlarda tescil yaptıran Kanter'in bu işlemler için 100 bin TL'ye yakın da harcama yaptığı görüldü.

son paylaşımında Gülen için "Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır" dedi.

METİN CAN
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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