Şıvgın FETÖ’yü gösterdi

Ankara'da18 Aralık 2002'deevinin önündeuğradığı silahlısuikast sonucuhayatını kaybedentarihçi, yazar Necip Hablemitoğlu soruşturmasındayeni bir gelişme yaşandı. Ankara Başsavcılığınınyürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nünaracı olarak kullanmaya çalıştığı eski Bakan HalilŞıvgın'ın ifadesine başvuruldu. Şıvgın da ifadesindecinayet öncesi kendisine gelen FETÖ'nünfirari Türkiye İmamı Mustafa Özcan ile eskiistihbaratçı Enver Altaylı'nın Hablemitoğluile görüşmek istediklerini kendisine ilettiğinianlattı. Hablemitoğlu'nun FETÖ hakkında yazmakistediği kitabı engellemek istediklerini kaydedenŞıvgın'ın ifadesi soruşturmanın ilerlemesinde önemlibir aşama oluşturdu.
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