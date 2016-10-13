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Şıvgın ’yü gösterdi

Şıvgın FETÖ’yü gösterdi
Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden tarihçi, yazar Necip Hablemitoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 'nün aracı olarak kullanmaya çalıştığı eski Bakan Halil Şıvgın'ın ifadesine başvuruldu. Şıvgın da ifadesinde cinayet öncesi kendisine gelen FETÖ'nün firari Türkiye İmamı Mustafa Özcan ile eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın Hablemitoğlu ile görüşmek istediklerini kendisine ilettiğini anlattı. Hablemitoğlu'nun FETÖ hakkında yazmak istediği kitabı engellemek istediklerini kaydeden Şıvgın'ın ifadesi soruşturmanın ilerlemesinde önemli bir aşama oluşturdu.

YÜKSEL TEMEL
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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