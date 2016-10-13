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lik hainliği

Kuryelik hainliği
Kanlı , Doğu ve Güneydoğu'da büyük darbe aldı. Hainler şimdi de Karadeniz'e sızmaya çalıştı. Ancak güvenlik güçlerimiz bu kalleş planı yarım bıraktı. Ordu'nun Mesudiye ile Sivas'ın Koyulhisar ilçeleri sınırındaki operasyonda 6 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Teröristlere lik yapan 2 kişi de Sivas'ta yakalandı. Türkan P. ve Şahin Ç. adlı teröristlerin hainlere bazı şifreler ve erzak taşıdıkları ortaya çıktı.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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