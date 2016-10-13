Kuryelik hainliği

Kanlı terör örgütüPKK, Doğu ve Güneydoğu'da büyük darbe aldı. Hainler şimdi deKaradeniz'e sızmaya çalıştı.Ancak güvenlik güçlerimizbu kalleş planı yarım bıraktı.Ordu'nun Mesudiye ileSivas'ın Koyulhisar ilçelerisınırındaki operasyonda6 teröristin öldürüldüğüaçıklandı. Teröristlere kuryelik yapan 2 kişi de Sivas'ta yakalandı. Türkan P. veŞahin Ç. adlı teröristlerinhainlere bazı şifreler ve erzaktaşıdıkları ortaya çıktı.
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