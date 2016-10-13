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yüzlerce 'cüyü açığa aldı!

2. Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başlığının Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında, "" programı kullandığı tespit edilen 184 ve savcıyı daha açığa aldı.

HSYK yüzlerce FETÖcüyü açığa aldı!

Ankara Cumhuriyet Başlığının başlattığı soruşturması kapsamında haklarında inceleme yapılan 184 ve savcı hakkında 3. Dairesi tarafından soruşturma izni verildi.

Söz konusu hakim ve savcılarla ilgili başlatılan soruşturma için HSYK müfettişleri görevlendirildi.

HSYK 2. Dairesi de haklarında yürütülen soruşturma tamamlanana kadar 184 hakim ve savcının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Hakim ve savcıların telefonlarında, FETÖ mensuplarının kullandığı şifreli mesajlaşma uygulaması ""un bulunduğu öğrenildi.

Hakim ve savcıların, haklarındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında HSYK tarafından şu ana kadar 3 bin 456 hakim ve savcı meslekten ihraç edilmişti.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 19:21
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