FETÖ ile PKK aynı masada

AB Bakan Yardımcısı Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüz ifadelerine bakılırsa yan yana oturan hain kardeşler konuşmamızdan memnun kalmamışlar" dedi.

AP KOMİTESİNİN OTORUMUNDA FETÖ ELE ALINDI

FETÖ'nün darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar, Avrupa Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Komitesi ve İnsan Hakları Alt Komitesi'nin ortak oturumunda ele alındı.

ALİ ŞAHİN AB'Yİ DARBEYE SESSİZ KALMAKLA ELEŞTİRDİ

Toplantıya katılan Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, AB'yi FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi karşısında sessiz kalmakla eleştirdi.

AP'DEKİ KONUŞMAMIZDAN PEK DE MEMNUN KALMAMIŞLAR

Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ ve PKK'nın aynı masada oturarak AP'deki toplantıyı takip ettiğini belirtti. Şahin paylaşımında, "Yüz ifadelerine bakılırsa yan yana oturan hain kardeşler (FETÖ-PKK) Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmamızdan pek de memnun kalmamışlar" ifadelerini kullandı.



