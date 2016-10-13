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'çu lere tutuklama!

kullandıkları tespit edilen ve bu program üzerinden örgüt lideri ve yöneticisiyle irtibat kurdukları iddia edilen ve komiser yardımcılarından oluşan 18 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bylockçu komiserlere tutuklama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kullandıkları tespit edilen 250'ye yakın polis gözaltına alınmıştı. Emnyietteki işlemleri tamamlanan 14'ü 4'ü komiser yardımcısı 18 şüpheli tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Terör ve Örgütlü suçlar bürosu savcılarından Evliya Çalışkan'ın sorgularını gerçekleştirdiği şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk edildi.

ÖRGÜT LİDERİ İLE İLETİŞİM!
Şüphelilerin üyelerinin iletişim için kullandıkları ByLock isimli kripto yazışma programı üzerinden iletişim kurdukları, aynı program üzerinden örgüt lideri ve yöneticisinden emir ve talimat aldıkları, örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde bulundukları iddia edildi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 13:02
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