İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 250'ye yakın polis gözaltına alınmıştı. Emnyietteki işlemleri tamamlanan 14'ü komiser 4'ü komiser yardımcısı 18 şüpheli tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Terör ve Örgütlü suçlar bürosu savcılarından Evliya Çalışkan'ın sorgularını gerçekleştirdiği şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk edildi.

ÖRGÜT LİDERİ İLE İLETİŞİM!

Şüphelilerin FETÖ üyelerinin iletişim için kullandıkları ByLock isimli kripto yazışma programı üzerinden iletişim kurdukları, aynı program üzerinden örgüt lideri ve yöneticisinden emir ve talimat aldıkları, örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde bulundukları iddia edildi.