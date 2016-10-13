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Alo darbe

Alo darbe
15 Temmuz gecesi 'nde darbeyi yöneten 'ün leri, geçmişe dönük olarak mercek altına alındı. Öksüz'ün 15 Temmuz öncesinde yaptığı görüşmelerin ayrıntılı analizinde 014845424.. numaralı menşeili bir dikkat çekti. 'e ait olduğu daha önce tespit edilen numarayla halen firari olan Öksüz'ün defalarca görüştüğü belirlendi. Gülen ve Öksüz'ün görüşmeleri de darbedeki FETÖ parmağı ile ilgili en önemli delillerden biri oldu. Teröristbaşı Gülen'e ait olan telefon numarasının geçmişte Hidayet Karaca ve Arif Erdem gibi isimler tarafından da arandığı tespit edildi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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