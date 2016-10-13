15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde darbeyi yöneten Adil Öksüz'ün telefongörüşmeleri, geçmişe dönük olarak mercek altına alındı. Öksüz'ün 15 Temmuz öncesinde yaptığı görüşmelerin ayrıntılı analizinde 014845424.. numaralı ABD menşeili bir hat dikkat çekti. Fetullah Gülen'e ait olduğu daha önce tespit edilen numarayla halen firari olan Öksüz'ün defalarca görüştüğü belirlendi. Gülen ve Öksüz'ün görüşmeleri de darbedeki FETÖ parmağı ile ilgili en önemli delillerden biri oldu. Teröristbaşı Gülen'e ait olan telefon numarasının geçmişte Hidayet Karaca ve Arif Erdem gibi isimler tarafından da arandığı tespit edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.