Akar Paşa sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte askeri birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti. Burada Vali Ali İhsanSu'yu ziyaret eden Akar, daha sonraHakkari'nin Yüksekova ile Van'ın Başkaleİlçesi'ndeki sınır birliklerine geçerekdenetlemelerde bulundu. Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, ardından Van Valisi İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti. Akar ziyaretlerisırasında halkla da bir araya gelirken,küçük bir kız çocuğunun ricasınıkırmayarak onunla sohbet etti.
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