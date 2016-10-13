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Akar Paşa sınırda

Akar Paşa sınırda
Genelkurmay Başkanı Orgeneral , kuvvet komutanlarıyla birlikte askeri birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti. Burada Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret eden Akar, daha sonra Hakkari'nin Yüksekova ile Van'ın Başkale İlçesi'ndeki sınır birliklerine geçerek denetlemelerde bulundu. Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, ardından Van Valisi İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti. Akar ziyaretleri sırasında halkla da bir araya gelirken, küçük bir kız çocuğunun ricasını kırmayarak onunla sohbet etti.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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