Terörün kimliği

Terör örgütü PKK ile Suriye'deki uzantısı olan YPG arasındaki kalleş ittifak bir kez daha kanıtlandı! Hakkari'nin Şemdinli İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı. Güven Dağı güneybatısında yürütülen operasyonlarda çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kalleş saldırılar için fırsat kollayan hainlerin üzerinden ise terör örgütü YPG kimlikleri çıktı. Bu kimlikler, PKK ile YPG arasındaki kirli ve hain ittifakı bir kez daha kanıtladı. Öte yandan Güvenli Köyü'nden bir ahırda yapılan aramada el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme bulundu. 23 kişi gözaltına alındı.
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