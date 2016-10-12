Selam olsun şehitlere

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde dün PKK'lı teröristlerce askeri üsse düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Öncel için Kocatepe Camii'nde düzenlenen törene eşi Bahtıgül Öncel, annesi Fikriye Saraç, babası Hasan Öncel, kardeşleri Selçuk, Umut ve Özgür, yakınları, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve vatandaşlar katıldı.



MANİSA'DA İKİ ŞEHİT

Saygı geçişi sırasında komutanlar şehit Üsteğmen Öncel'i selamladı. Kardeşleri ve diğer yakınları da şehidi asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı. Şehit Öncel, törenin ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi. Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde teröristlerin Durak Jandarma Kontrol Noktası'na bomba yüklü araçla saldırısında şehit olan Jandarma Er Latif Aşıkmuslu da memleketi Çankırı'da binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Aynı saldırıda şehit düşen Onbaşı Evren Kara (23), memleketi Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde toprağa verilirken, 30 Eylül'deki saldırıda ağır yaralanan ve önceki gün şehit düşen Süleyman Gür de Manisa'nın Salihli İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.







ANA VATAN

Terör örgütü PKK'nın saldırıları korucuları teyakkuza geçirdi. Siirt'in Sağırsı Köyü'nde ikamet eden 5 çocuk annesi ev hanımı Nazire Timurtaş, bir çatışmada yaralanan geçici köy korucusu eşi Abdullah Timurtaş'ı kaybedince, devlete başvurarak gönüllü korucu oldu. Tüm çocuklarını okuttuğunu dile getiren Timurtaş "Eşimden sonra devletime, vatanıma hizmet ediyorum. 5 çocuğum var, onları okutuyorum. Ancak hiç gelirim yok" dedi.







