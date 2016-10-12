Öfke diyarı

Askerimiz, polisimiz, hendek kazan, barikat kuran hainlere haddini bildirdi. Kanlı terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. Köşeye sıkışan hainler ise şimdi de bölge halkını hedef seçti. Hainler AK Partili siyasetçilere saldırı düzenlemeye başladı. Kalleşler önceki gün Van'ın Özalp İlçesi'nde sahneye çıktı. PKK'lı teröristler AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'ya kurşun yağdırdı. Muştu hayatını kaybederken, PKK'lı teröristler şimdi de Diyarbakır'da kalleşlik yaptı. Diyarbakır Dicle AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert, sahibi olduğu petrol istasyonunda PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. 7-8 kişilik grup müşteri kılığında istasyona giderek Aktert'i yaylım ateşine aldı.







'KALK KIZIM KÖPEKLERİ SEVİNDİRME'

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı. PKK'lı hainlerin katlettiği Deryan Aktert, Dicle'ye bağlı Yeşilsırt Köyü'nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Deryan Aktert'in eşi Zuhal Aktert ile yakınları ise cenazede kalleş örgüte lanet yağdırdı. Elinden Türk bayrağını düşürmeyen acılı eş, "Benim kocam bunu hak etmemişti, kimseye zararı yoktu. Akşama kadar yardım dağıtıyordu. Kocam kahpelerin kurşunuyla öldü" diyerek hainlere lanet yağdırdı. Ağlayan kızını yerden kaldıran Zuhal Aktert, "Kalk sana diyorum, köpekleri sevindirme" ifadelerini kullandı. Kızı Nazlı Aktert de "Baba, baba daha çok erken" diyerek gözyaşı döktü.





* Türk bayrağı taşıyan Zuhal Aktert ve yakınları "Bu nasıl Kürtlük davası" diye isyan etti.





* AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, sahibi olduğu benzin istasyonunda katledildi.



HPG MÜHÜRLÜ TEHDİT

PKK'lı teröristlerin, Aktert'in işyerine daha önce de üç kez silahlı saldırı düzenlediği, Aktert'in bu saldırılardan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. AK Parti'ye gönül vermiş biri olan İlçe Başkanı Deryan Aktert'in yine seçim çalışmaları sırasında "HPG mühürlü" tehdit mektubu aldığı da ortaya çıktı.