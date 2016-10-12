Milletin değil Türkiye düşmanlarıyla saf tutmayı tercih eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor. 7 Ağustos ruhuna ihanet eden ve açıklamalarıyla milyonları büyük bir hayal kırıklığına uğratan Kılıçdaroğlu'nu yerin yedi kat dibine sokan bir yazı da Sabah Yazarı Engin Ardıç'tan geldi.



Sabah Yazarı Ardıç, 'Kemal İvedik' başlıklı yazısında yer verdiği "Kemal Bey, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Şafak Sezer gibi komedi sanatçılarıyla çekişmeye girdi. Kemal Bey'e sorarsanız 'CHP tüm temel sorunlarımıza çözüm getiren plan ve projeleriyle Türkiye'yi yönetmeye hazırdır' diyor. Böylece komedyenlere tur bindiriyor." sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çok fena dalga geçti.



İşte Ardıç'ın çok konuşulan o köşe yazısının tamamı:



Hani Ecevit köykent kurmuştu da seçimde köykentin sandığından partisine bir tek oy bile çıkmamıştı...

Meğerse böyle tam 3 bin 896 "vaka" varmış.

CHP genel merkezi Türkiye'yi ve İslam dünyasını kurtarmayı bırakmış, hangi CHP üyesinin CHP'ye oy vermediğini araştırmış.

CHP üyesi olup da oy kullandığı sandıktan CHP'ye bir tek oy bile çıkmayanların adedi 3 bin 896...

Bunları tesbit etmişler, partiden kovacaklarmış.

Meğerse geçen kurultaylardan birinde bir karar almışlar (iskemle üstüne çıkıp göbek atan şişman arkadaşlara gülmekten bu tüzük değişikliğinin farkına varamamıştık), bir sandıktan partiye hiç oy çıkmaması durumunda o sandık çevresinde kayıtlı bütün üyelerin kayıtları silinecekmiş!

CHP özgürlük ve demokrasi dersi veriyor.

Partiye üye olup da partiye oy atmamak yasak.

Düşünce ve vicdan hürriyeti ancak Anayasa'da yazıyor, CHP tüzüğünde yok.

Böyle böyle 3 bin 896 kişi saptamışlar.

Kazada ölü sayısının artmasından korkulur!

Ama içlerinde "hastalık ve zorunlu seyahat" gibi "haklı gerekçeleri" olanlar da çıkabilirmiş.

Şimdi sorun sağlamlarla çürükleri ayırmak. Bunu için "yüz yüze" görüşmeler yapılacakmış.

Kemal Bey, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Şafak Sezer gibi komedi sanatçılarıyla çekişmeye girdi.

Yurt dışından doktoralı 25 bin kişinin çalışacağı, hani şu Şanghay'dan mal getirtip paketleyecek ve Baku'ya gönderecek sanayi kenti Kemalingrad'dan CHP'ye kaç oy çıkardı acaba, merak ettik.

Ama Kemal Bey'e sorarsanız "CHP tüm temel sorunlarımıza çözüm getiren plan ve projeleriyle Türkiye'yi yönetmeye hazırdır" diyor.

Böylece komedyenlere tur bindiriyor.