FETÖ kanıt

Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, Balyoz’dan 3.5 yıl hapis yattı. 2014’te tahliye olunca soluğu adliyede aldı. 1997’de Deniz Harp Akademisi’ni kazanan 10 askerin fotoğraflarını verip FETÖ’cü subayları anlattı! Ancak savcı “Bunlar dedikodu” demekle kaldı. İşte o albümde yer alan komutanlar darbeden tutuklandı...
Türkiye, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün kanlı darbe girişimiyle karşılaştı. Demokrasi kahramanları hainlere tokadı attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine yuvalanan FETÖ cuntası tek tek ayıklanmaya başlandı. FETÖ üyelerinin kumpası sonucuhapis yatan Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşenise Deniz Harp Akademisi'ndeki FETÖ yapılanmasınınipliğini pazara çıkardı. Buna göre Albay Ali Türkşen, FETÖ'nün kumpası sonucu 2010 yılında Balyoz davası yüzünden tutuklandı. Kumpas ortaya çıkınca tüm Balyoz sanıkları gibi o da 2014 yılında serbest bırakıldı.
HALKIN ÜZERİNE TANK SÜRDÜLER
Özgür kalınca soluğu yine adliyede aldı. Amacı Deniz Kuvvetleri'nde yuvalanan FETÖ'cü subayları anlatmaktı. Yanında bir de albüm vardı. Deniz Harp Akademisi'ni 1997'de kazananlara ait albümde, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan yüksek rütbeli subayların, fotoğrafları ve bilgileri yer alıyordu. Ancak savcı bunu umursamadı. Türkşen'in verdiği albümdeki o isimler ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklandı. Türkşen, şunları anlattı: "2014 yılında savcıya verdiğim ifadede, 1997'de Deniz Harp Akademisi'ni kazanan, sonradan FETÖ'den tutuklanan ya da kaçan 10 askerin ismini tek tek verdim. Hatta yanımda, Harp Akademisi'nin yıllığını da götürdüm. İfademi alan savcı, 'Bunlar dedikodu ve söylenti' diye anlattıklarımı değerlendirmedi. 15 Temmuz'da halkının üzerine tankı sürecek, uçakla bomba yağdıracak ve silahla ateş edecek kadar gözleri dönmüş bir örgütü tüm Türkiye gördü. Benim ismini verdiğim FETÖ'cü 10 subay darbede yer aldı" dedi. Türkşen'in savcıya verdiği albümde yeralan en dikkat çeken isim ise Deniz Hava Üs KomutanıTuğamiral Tezcan Kızılelma'ydı. 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan Kızılelma'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı emrini veren isim olduğu belirtildi.
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