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kanıt

Deniz Kurmay , ’dan 3.5 yıl hapis yattı. 2014’te tahliye olunca soluğu adliyede aldı. 1997’de Deniz Harp Akademisi’ni kazanan 10 askerin fotoğraflarını verip ’cü subayları anlattı! Ancak savcı “Bunlar dedikodu” demekle kaldı. İşte o albümde yer alan komutanlar den tutuklandı...

FETÖ kanıt
Türkiye, gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün kanlı girişimiyle karşılaştı. Demokrasi kahramanları hainlere tokadı attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine yuvalanan cuntası tek tek ayıklanmaya başlandı. FETÖ üyelerinin kumpası sonucu hapis yatan Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen ise Deniz Harp Akademisi'ndeki FETÖ yapılanmasının ipliğini pazara çıkardı. Buna göre , FETÖ'nün ı sonucu 2010 yılında davası yüzünden tutuklandı. Kumpas ortaya çıkınca tüm Balyoz sanıkları gibi o da 2014 yılında serbest bırakıldı.

HALKIN ÜZERİNE TANK SÜRDÜLER
Özgür kalınca soluğu yine adliyede aldı. Amacı Deniz Kuvvetleri'nde yuvalanan FETÖ'cü subayları anlatmaktı. Yanında bir de albüm vardı. Deniz Harp Akademisi'ni 1997'de kazananlara ait albümde, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan yüksek rütbeli subayların, fotoğrafları ve bilgileri yer alıyordu. Ancak savcı bunu umursamadı. Türkşen'in verdiği albümdeki o isimler ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklandı. Türkşen, şunları anlattı: "2014 yılında savcıya verdiğim ifadede, 1997'de Deniz Harp Akademisi'ni kazanan, sonradan FETÖ'den tutuklanan ya da kaçan 10 askerin ismini tek tek verdim. Hatta yanımda, Harp Akademisi'nin yıllığını da götürdüm. İfademi alan savcı, 'Bunlar dedikodu ve söylenti' diye anlattıklarımı değerlendirmedi. 15 Temmuz'da halkının üzerine tankı sürecek, uçakla bomba yağdıracak ve silahla ateş edecek kadar gözleri dönmüş bir örgütü tüm Türkiye gördü. Benim ismini verdiğim FETÖ'cü 10 subay darbede yer aldı" dedi. Türkşen'in savcıya verdiği albümde yer alan en dikkat çeken isim ise Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'ydı. 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan Kızılelma'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı emrini veren isim olduğu belirtildi.






ERHAN ÖZTÜRK
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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