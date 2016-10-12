FETÖ ablalarına operasyon

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İzmir'de ilginç bir operasyon gerçekleştirildi. Yazar Raif Cilasun adına kurulan Vakfı 2002 yılında ele geçiren Fethullahçı Terör Örgütü'nün Kız Kur'an Kursu'nda talebelere Kur'an'ı Kerim yerine Fethullah Gülen'in kitaplarını okuttukları belirlendi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde bazı diyanet görevlilerinin şikayeti ile tespit edilen konu üzerine İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine operasyon talimatı verildi. Kurs'ta suç tarihi itibariyle eğitimcilik yapan 9 FETÖ ablası hakkında gözaltı kararı verildi. 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli bayan gözaltına alındı. Dosyada bazı diyanet görevlilerinin şikayetçi oldukları öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde de Fetullahçı Terör Örgütü'nun aynı vakfı ele geçirip bu vakıf üzerinden örgüte finansman sağladı belirlenince operasyon için harekete geçilmişti 31 hedef şahıs hakkında alınan gözaltı ve yakalama kararını uygulamak üzere adreslere baskın yapılmış 23 kişi gözaltına alınırken bunların (2i tutuklanmışlardı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol ile serbest bırakılmışlardı. FETÖ'nün 2002 yılında yazar Cilasun vefat ettikten sonra vakfı büyük ölçüde ele geçirdiği, vakıftaki FETÖ hakimiyetime karşı çıkan müftünün görevden aldırıldığı belirlenmişti. Vakfa hakim olan FETÖ'nün vakıf kira ve diğer gelirlerini FETÖ'ye aktarmaya başladığı, örgüt parasını vakıf üzerinden akladığı, vakfı Kur'an öğretme hedefinden saptırdığı belirlenmişti.

RAİF CİLASUN KİMDİR?

1906 yılında İzmir'de doğdu. Öğrenimini İzmir'de Sultani Lisesinde yaparken Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ile tahsiline devam edemedi. 1925 yılında İstanbul Robert Kolejine devam etti. 1949 senesinde İmam Hatip okullarının açılması hususunda büyük çabaları oldu. 1951 yılında İlim Yayma Cemiyetinin kurulmasında öncülük etti.



NAZİF KARAMAN/SABAH