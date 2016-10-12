Fakslı ihanet!

FETÖ'nün kumpaslarından biri de Erzincan'daki Ergenekondavasıydı. Dava kapsamında 3. Ordu eski Komutanı Saldıray Berk ile Başsavcı İlhan Cihaner tutuklanmış ardından serbest bırakılmıştı. Söz konusu isimlere kumpas kuran firari emniyetçi Murat Günbeyi, ABD'de ortaya çıktı. Mahkemeye faks çeken Günbeyi, "OHAL nedeniyle ilk duruşmaya katılmadığını" belirtti! Hakkında düzenlenen iddianamenin ABD'deki yazışmaadresine gönderilmesini istedi.
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