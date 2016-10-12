  1. Burada yargılanacaklar
  2. Terörün kimliği

Fakslı ihanet!

Fakslı ihanet!
FETÖ'nün larından biri de 'daki sıydı. Dava kapsamında 3. Ordu eski Komutanı Saldıray Berk ile Başsavcı İlhan Cihaner tutuklanmış ardından serbest bırakılmıştı. Söz konusu isimlere kumpas kuran firari emniyetçi Murat Günbeyi, ABD'de ortaya çıktı. Mahkemeye faks çeken Günbeyi, "OHAL nedeniyle ilk duruşmaya katılmadığını" belirtti! Hakkında düzenlenen iddianamenin ABD'deki yazışma adresine gönderilmesini istedi.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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