  1. Öfke diyarı
  2. Fakslı ihanet!

Burada yargılanacaklar

Burada yargılanacaklar
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) darbe girişimine ilişkin yargılamaların yapılacağı duruşma unun inşaatı hız kazandı. Ankara'nın Sincan İlçesi'nde inşaa edilen salonun yıl sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı. Salonun 645 sanık, 900 izleyici ve avukat olmak üzere toplam bin 545 kişiyi aynı anda alacağı vurgulandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Cezaevi Yerleşkesi'nde, 12 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip duruşma salonunun haricinde, ikişer kattan oluşan hakim, savcı, kalem odaları ile yemekhane ve kafeteryanın da yer aldığı açıklandı. Geniş kapasiteli nezarethanelerin haricinde sığınak ve bekleme salonlarının da yapıldığı kaydedildi.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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