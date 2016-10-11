Yol haritası netleşiyor

Meclis FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu yol haritasını belirliyor. Üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek olan komisyonda, dinlenmesi isteneni isimler netleştirilecek. Komisyonda iki farklı görüş öne çıkıyor. AK Parti, FETÖ'nun 40 yıllık oluşum sürecinin, elebaşı Fetullah Gülen'in Bediüzzaman'la yollarının ayrıldığı dönemin, daha önceki hükümetler döneminde FETÖ'nün devletteki yapılanmasının aydınlatılmasını, 1980 darbesi sonrasında Gülen'in Isparta Emniyeti'nden kaçırılması olayıyla ilgili sır perdesinin de aralanmasını istiyor. AK Parti'li Selçuk Özdağ, Bediüzzaman'ın varsa yaşayan talebeleri ile eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşat Ecevit, eski başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan, İshak Alaton ve Üzeyir Garih'in aileleri, eski CHP'li Birgül Ayman Güler gibi isimlerin dinlenmesini talep etti. CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere darbe girişimi gecesinin önemli aktörlerinden oluşan 41 kişinin dinlenmesini darbecilerle görüşülmesini öneriyor. CHP'nin çağrılmasını istediği isimler arasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile eski genelkurmay başkanları Hilmi Özkök, Yaşar Büyükanıt, İlker Başbuğ, Necdet Özel, stratejist Henry Barkey gibi isimler var. MHP'de öncelikle 15 Temmuz, 28 Şubat, Fidan'ın gözaltına alınmak istenmesi, 17-25 Aralık, CHP ve MHP'deki kaset olaylarının arıştırılmasını istiyor. HDP'nin de öncelikği 15 Temmuz'un araştırılması.
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