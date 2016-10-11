  1. Suikast planını 1 hafta önceden biliyordu
  2. ‘15 Temmuz bize bir umut verdi’

‘Orta K’ deşifre edildi

‘Orta K’ deşifre edildi
FETÖ soruşturmaları, larını da mercek altına aldı. İtirafçı olan bazı şüpheliler, "Komiserlik sınavı sorularını verdik" diyerek emniyetteki yapılanmayı anlattı. Bunun üzerine söz konusu sınavlara giren polislerin listesi çıkarıldı. Emniyet teşkilatında "Orta K" adı verilen başkomiser, komiser ve komiser yardımcılarından oluşan geniş bir liste hazırlandı ve buna göre gözaltılar yapıldı. Bu kapsamda genelinde 12 bin 801, İstanbul'da ise 754 kişi açığa alındı.

EMİR SOMER
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  • 11 Ekim 2016, Salı 01:36
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