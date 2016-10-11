‘Orta K’ deşifre edildi

FETÖ soruşturmaları, komiserliksınavlarını da mercek altına aldı. İtirafçı olan bazı şüpheliler, "Komiserlik sınavı sorularınıverdik" diyerek emniyetteki yapılanmayı anlattı. Bunun üzerinesöz konusu sınavlara girenpolislerin listesi çıkarıldı. Emniyet teşkilatında "Orta K" adı verilen başkomiser, komiser ve komiser yardımcılarından oluşan geniş bir liste hazırlandı ve buna göre gözaltılar yapıldı. Bu kapsamda Türkiye genelinde 12 bin 801, İstanbul'da ise 754 kişi açığa alındı.
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