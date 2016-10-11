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3 ay daha uzatıldı

Genel Kurulu'nda 'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere kabul edildi. Teröristleri savunan CHP ve HDP ise ret oyu kullandı...

OHAL 3 ay daha uzatıldı

Ülke genelinde devam eden olağanüstü halin, 19 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, Genel Kurulunda kabul edildi. AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen tezkere için HDP ve CHP milletvekilleri ret oyu kullandı.

CHP VE HDP'DEN HAYIR
"Darbelere karşıyız ama hukuka saygılıyız" diyen CHP'li Gök, 'in uzatılmasına ret oyu vereceklerini söyledi.

CHP'nin ardından HDP'de OHAL kararını açıkladı. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, OHAL'e hayır oyu vereceklerini söyledi.

MHP'DEN OHAL'E EVET
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, OHAL'in 3 ay uzatılmasına ilişkin, "15 Temmuz'un yarattığı travmanın geçmesi ve ülkemizin üzerindeki kara bulutların bir an önce dağıtılması için OHAL gereklidir" diyerek OHAL'in uzatılmasına evet diyeceklerini belirtti.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 19:26
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tayfun tayfun

CHP =HDP=PKK=

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evet0
hayır0
cevapla 11.10.2016 20:40
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