OHAL 3 ay daha uzatıldı

Ülke genelinde devam eden olağanüstü halin, 19 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen tezkere için HDP ve CHP milletvekilleri ret oyu kullandı.

CHP VE HDP'DEN HAYIR

"Darbelere karşıyız ama hukuka saygılıyız" diyen CHP'li Gök, OHAL'in uzatılmasına ret oyu vereceklerini söyledi.

CHP'nin ardından HDP'de OHAL kararını açıkladı. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, OHAL'e hayır oyu vereceklerini söyledi.

MHP'DEN OHAL'E EVET

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, OHAL'in 3 ay uzatılmasına ilişkin, "15 Temmuz'un yarattığı travmanın geçmesi ve ülkemizin üzerindeki kara bulutların bir an önce dağıtılması için OHAL gereklidir" diyerek OHAL'in uzatılmasına evet diyeceklerini belirtti.