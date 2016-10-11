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Kazan-kazan prensibi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, net konuştu: Türkiye ulusal menfaatleri çerçevesinde kazan kazan prensibine dayanan bölgesel arz güvenliğine katkı sağlayacak her projenin müttefiki olacak...

Kazan-kazan prensibi
23. Dünya Enerji Kongresi, gövde gösterisiyle başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kongrede yaptığı konuşmada, enerji kaynaklarına sahip olmak kadar bu kaynakların güvenli bir şekilde taşınmasının da büyük önem arz ettiğini söyledi. Türkiye'nin, Batı ile Doğu'yu buluşturarak doğal kaynakların sorunsuz bir şekilde bölge coğrafyasına ulaşmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayan Albayrak, "Türkiye olarak tüm politikalarımızda temel kaygımız küresel barış ve istikrarın sağlanması. Uluslararası projelerin bölgesel huzur çıtasını yükseltmek için bir fırsat olacağına inanıyoruz" dedi. Albayrak, bütün paydaşların ortak çıkarlarının gözetildiği bir ekosistem üzerinde kazan-kazan modelini uygulayarak çalıştıklarını belirterek, "Türkiye ulusal menfaatleri çerçevesinde bu kazankazan prensibine dayanan bölgesel arz güvenliğine katkı sağlayacak ve huzuru önceleyen her projenin müttefiki olacak. Türkiye, bu kriterlerdeki her projenin hayata geçmesi için sorumluluk almaktan asla geri durmayacaktır" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ORTAKLIK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Mabeyn Köşkü'nde çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Ardından ile Bolivarci Venezuela Cumhuriyeti Petrol ve Madencilik Bakanı Eulogio Del Pino arasında Tamamlayıcı İş Birliği Anlaşması imzalandı.

AKKUYU 2023'TE ELEKTRİK VERECEK
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, İstanbul'da düzenlenen Dünya Enerji Kongresi çerçevesinde Türkiye Enerji Bakanı ile Akkuyu projesini görüştü. Akkuyu projesi Rosatom'un katılımıyla Mersin'de inşa ediliyor. Bu proje 1,2 gigawatt kapasiteli 4 enerji bloğunun kurulmasını ön görüyor. İlk enerji bloğunun 2023 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Rosatom tarafından yapılan açıklamada, "Taraflar Türkiye'deki ilk nükleer proje olan ve dünyada ilk kez 'İnşa et, sahip ol, hayata geçir' şemasıyla gerçekleştirilen Akkuyu'yu görüştüler" ifadesi yer aldı. Açıklamada, 10 Ekim'de Rosatom Başkanı Lihaçev'in Rus heyet içeriğinde forumun çalışmalarına katılacağı belirtildi.

ENERJİDE BÜYÜK DEĞİŞİM OLUYOR
Dünya Enerji Konseyi Eşbaşkanı Younghoon David Kim, kongrenin İstanbul'da düzenlenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok gayret sarf ettiğini belirterek, bu nedenle Erdoğan'a özel olarak teşekkür etti. Kim, "Amacımız sürdürülebilir ve ucuz maliyetli bir enerji sistemini herkesin emrine amade kılmak. Enerji sektörü büyük bir dönüşümden geçiyor. Önümüzdeki 10 yıllarda müthiş enerji dönüşümü büyük bir değişiklik yaratacaktır. Hükümetler, sanayi sektörü ve toplumun bütünü bu giderek karmaşıklaşan zorluklarla karşı karşıya kalacaklardır. Bugün yeni sanayi devrimini konuşuyoruz" dedi.
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