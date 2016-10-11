Kazan-kazan prensibi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, net konuştu: Türkiye ulusal menfaatleri çerçevesinde kazan kazan prensibine dayanan bölgesel arz güvenliğine katkı sağlayacak her projenin müttefiki olacak...
23. Dünya Enerji Kongresi, gövde gösterisiyle başladı. Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kongrede yaptığı konuşmada, enerji kaynaklarına sahip olmak kadar bu kaynakların güvenli bir şekilde taşınmasının da büyük önem arz ettiğini söyledi. Türkiye'nin, Batı ile Doğu'yu buluşturarak doğal kaynakların sorunsuz bir şekilde bölge coğrafyasına ulaşmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayan Albayrak, "Türkiyeolarak tüm politikalarımızda temelkaygımız küresel barış ve istikrarınsağlanması. Uluslararası projelerinbölgesel huzur çıtasını yükseltmekiçin bir fırsat olacağına inanıyoruz" dedi. Albayrak, bütün paydaşların ortak çıkarlarının gözetildiği bir ekosistem üzerinde kazan-kazan modelini uygulayarak çalıştıklarını belirterek, "Türkiye ulusalmenfaatleri çerçevesinde bu kazankazanprensibine dayanan bölgesel arzgüvenliğine katkı sağlayacak ve huzuruönceleyen her projenin müttefikiolacak. Türkiye, bu kriterlerdeki herprojenin hayata geçmesi için sorumlulukalmaktan asla geri durmayacaktır" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK ORTAKLIK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Mabeyn Köşkü'nde çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Bolivarci Venezuela Cumhuriyeti Petrol ve Madencilik Bakanı Eulogio Del Pino arasında Tamamlayıcı İş Birliği Anlaşması imzalandı.
AKKUYU 2023'TEELEKTRİK VERECEK Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, İstanbul'da düzenlenen Dünya Enerji Kongresi çerçevesinde Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak ile Akkuyu projesini görüştü. Akkuyu projesi Rosatom'un katılımıyla Mersin'de inşa ediliyor. Bu proje 1,2 gigawatt kapasiteli 4 enerji bloğunun kurulmasını ön görüyor. İlk enerji bloğunun 2023 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Rosatom tarafından yapılan açıklamada, "Taraflar Türkiye'deki ilk nükleer proje olan ve dünyada ilk kez 'İnşa et, sahip ol, hayata geçir' şemasıyla gerçekleştirilen Akkuyu'yu görüştüler" ifadesi yer aldı. Açıklamada, 10 Ekim'de Rosatom Başkanı Lihaçev'in Rus heyet içeriğinde forumun çalışmalarına katılacağı belirtildi.
ENERJİDEBÜYÜKDEĞİŞİMOLUYOR Dünya Enerji KonseyiEşbaşkanı Younghoon DavidKim, kongrenin İstanbul'dadüzenlenmesi için CumhurbaşkanıErdoğan'ın çok gayret sarfettiğini belirterek, bu nedenleErdoğan'a özelolarak teşekküretti. Kim,"Amacımızsürdürülebilirve ucuz maliyetlibir enerji sisteminiherkesinemrine amade kılmak.Enerji sektörübüyük bir dönüşümdengeçiyor. Önümüzdeki 10 yıllardamüthiş enerji dönüşümübüyük bir değişiklik yaratacaktır.Hükümetler, sanayi sektörüve toplumun bütünü bugiderek karmaşıklaşan zorluklarlakarşı karşıya kalacaklardır.Bugün yeni sanayi devriminikonuşuyoruz" dedi.
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