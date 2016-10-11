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F-Çipi

hainler, karanlık planlarına ekmeği de bulaştırdı. Kanlı örgütün çip, kart ve belleklere yüklediği bilgileri ekmek arasına koyup bölge imamına ulaştırdığı ortaya çıktı...

F-Çipi
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar Kars'ta da yapıldı. Gözaltına alınan mensuplarının polisteki ifadelerinden ilginç detaylar ortaya çıktı. Kars'ın örgüt yapılanmasında Erzurum bölgesine bağlı olduğunu belirten N.P., "Emniyet teşkilatıyla ilgili bilgiler emniyet mensuplarınca kendi sohbet hocamıza iletilirdi, sohbet hocası da bilgileri 'emniyet imamı'na iletirdi. Emniyet imamı bu bilgileri yazılı bir ortamda hazırlar ve metin haline getirir, daha sonra bu bilgileri flash bellek ve SD kartlara yüklerdi" dedi.

BAZEN PEÇETEYE DE SARILIRDI
Bilgilerin başkasının eline geçmemesi için tedbir aldıklarını kabul eden N.P., şöyle devam etti: "Yükleme yapılan flash bellek ve SD kartlardaki dosyalara müzik ve film görünümü verirdik. Bunlar 'TrueCrypt' şifrelemesiyle şifrelenir ve bu şifreyi sadece bölge sorumlusu açardı. Şifrelenen bu kartlar 'bölge imamı'na ulaştırılmak üzere tedbir amacıyla ekmek arasına veya peçeteye sarılarak muhafaza altına alınırdı. Sıkıntılı bir durum olması durumunda kartın saklandığı peçeteyle burnumu siler gibi yapar, daha sonra atardı. İçerisindeki kartı da kırardım. Zaten bu kart ve flash bellek 'TrueCrypt' ile şifrelendiği için sadece bölgemizdeki imam açabilirdi, daha sonra bunlar imha edilirdi..."
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