Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar Kars'ta da yapıldı. Gözaltına alınan FETÖ mensuplarının polisteki ifadelerinden ilginç detaylar ortaya çıktı. Kars'ın örgüt yapılanmasında Erzurum bölgesine bağlı olduğunu belirten N.P., "Emniyet teşkilatıyla ilgili bilgiler emniyet mensuplarınca kendi sohbet hocamıza iletilirdi, sohbet hocası da bilgileri 'emniyet imamı'na iletirdi. Emniyet imamı bu bilgileri yazılı bir ortamda hazırlar ve metin haline getirir, daha sonra bu bilgileri flash bellek ve SD kartlara yüklerdi" dedi.
BAZEN PEÇETEYE DE SARILIRDI
Bilgilerin başkasının eline geçmemesi için tedbir aldıklarını kabul eden N.P., şöyle devam etti: "Yükleme yapılan flash bellek ve SDkartlardaki dosyalara müzik ve film görünümüverirdik. Bunlar 'TrueCrypt' şifrelemesiyle şifrelenir ve bu şifreyi sadece bölge sorumlusu açardı. Şifrelenen bu kartlar 'bölge imamı'naulaştırılmak üzere tedbir amacıyla ekmekarasına veya peçeteye sarılarak muhafazaaltına alınırdı. Sıkıntılı bir durum olması durumunda kartın saklandığı peçeteyle burnumu siler gibi yapar, daha sonra atardı. İçerisindeki kartı da kırardım. Zaten bu kart ve flash bellek'TrueCrypt' ile şifrelendiği için sadecebölgemizdeki imam açabilirdi, daha sonrabunlar imha edilirdi..."
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