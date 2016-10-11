"Erdoğan için Allah'a şükredin"

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, dini otoritelerin FETÖ örgütüne yönelik alması gereken tedbirler olabileceğini anlattı. Din adına yapılanların İslam dinine zarar verdiğini kaydeden Naim Ternavi, şunları söyledi:

GÜLEN VE DEAŞ İLE SAVAŞMAK ZORUNDAYIZ

"Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de din adına savaşlar yapılmaktadır. Müslümanlar birbirlerini din adına katledebilmektedir. Bazı sivil kesimler de dahil İslam dinini siyasallaştırıp, kendi ucuz emellerine alet etmektedir. Bu tür kesimler, birlikte yaşama kültürüne zarar vermektedir. DEAŞ gibi Gülen gibi İslam dinine zarar veren bu tür zararlı paralel yapılardan korumak ve bu tür yapılara karşı savaşmak mecburiyetindeyiz. İnançlı kesimleri bu tür tuzaklardan uzak tutmak bizlere düşüyor.

BARIŞ VE HUZURA KARŞI SALDIRDILAR

Dünya hiçbir zaman bugün ihtiyaç duyduğu kadar gerçek barış dini olan İslam'a ihtiyaç duymamıştır. Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşamış olduğu terör saldırısını ve bu tip paralel yapıların din adına hareket edip birçok insana, aileye, topluma zarar verdiği gibi, Türkiye'ye topyekün bir zarar gerçekleştirmiştir. Bu saldırı ile amaçları, demokratik bir şekilde devletin başına gelen hükümeti yıkmak, diğer taraftaTürkiye'de barışı, huzuru bozmak ve tamamen demokratik yapılara ve kurumlara karşı bir saldırı düzenlenmiştir."

ERDOĞAN İÇİN ALLAH'A ŞÜKREDİN

FETÖ tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe kalkışmasının Türkiye'nin dünyadaki konumuna yönelik saldırı olduğunu da ifade eden Ternavi, "Tabii bu saldırılar, aynı zamanda Türkiye'yi dünya ile irtibatını koparmaya amaçlamıştır. Öncelikle biz şükrediyoruz Arnavut olarak; siz de Türkiye'de yaşayanlar olarak Allah'ın bir büyük nimeti, Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir lideri size armağan ettiği için. Ne mutlu size" dedi.