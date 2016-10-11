Cinayet masası

2009'da İstanbul'da işlenen bir cinayet davasında FETÖ'nün ne kadar derin kumpaslar kurduğu bir kez daha ortaya çıktı. 7 Ekim 2009 yılında bir otomobile yapılan silahlı saldırıda Kazakistan merkezli T. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Z.P. ağır yaralandı. Suikastla ilgili olarak şirket ortakları M.G. İle İ.K. suçlandı. M.G. hapse atılırken devam eden davada Z.P.'ninavukatı olan 'FETÖ'nünavukatlar imamı' HüseyinAtaol'un kumpası ortaya çıktı. Cinayet davasında FETÖ'cü ekip tarafından en büyük delil TİB'ten istenen HTS kayıtları gösterilirken, kayıtların 621 defa oynandığı tespit edildi. Belgelerde imzası olan TİB Başkanı Osman Nihat Şen dahil dört TİB yöneticisi tutuklandı. Davanın iddianamesini hazırlayan savcılar Ali Güngör ve Akif Özgün de ihraç edilip hapse atıldı. Davanın soruşturma safhasında yer alan emniyetçilerin ise cezaevinde yatan FETÖ'cüler Ali Fuat Yılmazer, Nazmi Ardıç, Ahmet Kalender ve Mahir Çakallı olduğu anlaşıldı. Ortaklardan M.G.'nin tutuklanmasının ardından Z.P.'nin ortaklık yapısını değiştirerek Kazakistan'da 1 milyar dolarlık bir anlaşma yapacağı ve paranın önemli kısmını FETÖ'ye vereceği öğrenildi. FETÖ üyelerinin sahte delillerle hapsettirdiği M.G. ise kumpas ortaya çıkınca beraat etti.
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