  1. Teröristbaşına taziye tepkisi
  2. Vandallara tokat

masası

Cinayet masası
2009'da İstanbul'da işlenen bir davasında 'nün ne kadar derin kumpaslar kurduğu bir kez daha ortaya çıktı. 7 Ekim 2009 yılında bir otomobile yapılan silahlı saldırıda Kazakistan merkezli T. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Z.P. ağır yaralandı. Suikastla ilgili olarak şirket ortakları M.G. İle İ.K. suçlandı. M.G. hapse atılırken devam eden davada Z.P.'nin avukatı olan 'FETÖ'nün avukatlar imamı' Hüseyin Ataol'un kumpası ortaya çıktı. Cinayet davasında FETÖ'cü ekip tarafından en büyük delil 'ten istenen HTS kayıtları gösterilirken, kayıtların 621 defa oynandığı tespit edildi. Belgelerde imzası olan TİB Başkanı dahil dört TİB yöneticisi tutuklandı. Davanın iddianamesini hazırlayan savcılar Ali Güngör ve Akif Özgün de ihraç edilip hapse atıldı. Davanın soruşturma safhasında yer alan emniyetçilerin ise cezaevinde yatan FETÖ'cüler , Nazmi Ardıç, Ahmet Kalender ve Mahir Çakallı olduğu anlaşıldı. Ortaklardan M.G.'nin sının ardından Z.P.'nin ortaklık yapısını değiştirerek Kazakistan'da 1 milyar dolarlık bir anlaşma yapacağı ve paranın önemli kısmını FETÖ'ye vereceği öğrenildi. FETÖ üyelerinin sahte delillerle hapsettirdiği M.G. ise kumpas ortaya çıkınca beraat etti.
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