Talimat gizli hattan

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ ) kurduğu kumpaslarla ilgili soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında daha da derinleşen soruşturmalardan biri de FETÖ'nün Tahşiye grubuna kurduğu kumpasa ilişkin dosya oldu. Soruşturma kapsamında elde edilen birçok yeni delil, halen yargılaması süren Tahşiye'de kumpas davasının görüldüğü 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.Mahkemeye gönderilen belgelere göre, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, şüpheliler Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca , eski polisler Erol Demirhan, Kazım Aksoy ve Ömer Köse'nin de bulunduğu 19 sanığın kullanımındaki hatlarda örgütün şifreli mesajlaşma sistemi 'Bylock' olduğu saptandı. Soruşturmayı daha da derinleştiren savcılık, Hidayet Karaca'nın özellikle Fetullah Gülen'le bağlantısının sağlandığı gizli hattını deşifre etti. Savcılık, ilk etapta 18 Şubat 2014 tarihinde internete sızan Karaca'nın Gülen'le yaptığı telefon görüşmesini mercek altına aldı.Karaca'nın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le yaptığı konuşmanın da gizli hat üzerinden yapıldığı hattı tespit edildi. İstihbarat birimleri tarafından yapılan araştırmada ilk olarak Fetullah Gülen'in özel görüşmelerini yaptığı Amerikan hattı belirlendi. Ardından Karaca ile Gülen'in internete düşen görüşme süresiyle Karaca'nın gizli hattının HTS karşılaştırılması yapıldı. Savcılık Karaca'nın Gülen'le internete sızan görüşme kaydının bu telefon hattıyla bire bir uyuştuğunu tespit etti.Hidayet Karaca'nın 2009-2014 yılları arasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den talimatları bu gizli hatla aldığı ortaya çıktı. Karaca'nın kullanımındaki 173266648… numaralı hattın Amerikan hattı olduğu belirlenirken, 5 yıllık süre zarfında sadece Fetullah Gülen'e ait 014845424.. numaralı telefon hattıyla 5 binin üzerinde görüşme yaptığı deşifre edildi.

KARANLIK KURUL'U SATIR SATIR OKUDU

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Samanyolu Yayın Gurubu Başkanı Hidayet Karaca'nın konuşmasının bulunduğu ses kaydı 18 Şubat 2014 tarihinde internete düşmüştü. Görüşmede Samanyolu televizyonunda yayınlanan Şefkat Tepe isimli dizinin 12 Ekim 2013'de yayınlanan 121. bölümdeki Karanlık Kurul sahnesine ait senaryo Hidayet Karaca tarafından Gülen'e okunmuştu. Karanlık Kurul'un senaryosunu satır satır okuyan Karaca, Gülen'e telefon görüşmesinde, başka bir talimatının olup olmadığını da sormuştu. Gülen'in onayladığı senaryonun daha sonra yayınlanan bölümde birebir gerçekleştiği belirlenmişti. Karaca'nın her adımını Gülen'e sorduğu belirtiliyor.