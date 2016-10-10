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Kaçak binbaşı bulundu

Kaçak binbaşı bulundu
FETÖ'nün darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve 85 gündür aranan Jandarma Kurmay Binbaşı Özkan Öztürk, Afyonkarahisar'da kayınpederinin evinde yakalandı. İstiklal Mahallesi'ndeki eve dün akşam baskın yapan polis Binbaşı Özkan Öztürk'ü gözaltına aldı. Öztürk daha önce meslekten ihraç edilmişti.
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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