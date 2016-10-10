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Halisdemir ailesi yasta

Halisdemir ailesi yasta
Bursa'da uzun süredir kanser tedavisi gören, 15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in kayınvalidesi Fadimana Halisdemir (68), önceki akşam geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Doğduğu yer olan Niğde'nin Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Kasabası'na dün getirilen , dün öğle namazının ardından, şehit damadı 'in mezarının 10 metre ilerisine defnedildi.


Hayrettin YENEL
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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