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şehidine veda

Hakkari şehidine veda
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde mevzide el bombasının patlaması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Furkan Hamamcı, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Halil Harmancı diğer oğlu 10 yaşındaki Hakan'ı "Ağabeyin şehit oldu oğlum. Büyü ve sen de git şehit ol" diye teselli etti.


Ali ALTUNDAŞ
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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