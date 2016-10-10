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’ye Erbil şoku

FETÖ’ye Erbil şoku
15 Temmuz darbe girişimini arkasındaki 'nün yurt dışında eğitim kisvesi altındaki faaliyetlerine bir darbe de Bölgesel Kürt Yönetimi'nden (IKBY) geldi. IKBY yönetimi bölgede faaliyet gösteren biri üniversite olmak üzere FETÖ ile iltisaklı 38 okulun yönetimine el koydu. Milli Eğitim Bakanlığı da bölgedeki eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu ile ilgili Erbil'e bir temsilci atadı.

Hasan AY
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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