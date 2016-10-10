  1. Kaçak binbaşı bulundu
  2. ByLock yakalattı

’cü iş adamı atıldı

FETÖ’cü iş adamı atıldı
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2. Asya İşbirliği Diyalogu Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki bir iş forumuna FETÖ'ye bağlı, Thai Türk Ticaret Odası'nın İcra Sekreteri Abdullah Sabri Tok da katılmaya çalıştı. Türk makamlarının durumu fark etmesi üzerine 'cü salondan çıkarıldı.
Etiketler: ,
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar