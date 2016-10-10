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Erdoğan Hulusi Akar ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüşüyor.

Erdoğan Hulusi Akar ile görüşüyor

Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar KongreMerkezi'nde gerçekleşen Dünya Enerji Kongresi'ndeki konuşmasının ardından Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne geldi.

Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile burada ikili bir görüşme gerçekleştirecek. 16.30 sıralarında Mabeyn Köşkü'ne gelen Erdoğan'ın girişinden kısa bir süre önce de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar köşke girdi.
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 17:06
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