Erdoğan Hulusi Akar ile görüşüyor

Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar KongreMerkezi'nde gerçekleşen Dünya Enerji Kongresi'ndeki konuşmasının ardından Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne geldi.

Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile burada ikili bir görüşme gerçekleştirecek. 16.30 sıralarında Mabeyn Köşkü'ne gelen Erdoğan'ın girişinden kısa bir süre önce de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar köşke girdi.