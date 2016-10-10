Devletimizin yanındayız

İngilizler'inGüneydoğu'daki aşiretlerinborcunu ödeyip para yardımı yaptığı iddiaları üzerine 16ilde toplam 181 aşiretin ileri gelenleri ile kanaat önderleriVan'da bir araya geldi. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti'ninher daim yanında oldukları imajını veren aşiretler adınaaçıklamayı Şerefhan aşireti lideri İskender Ertuş yaptı. Ertuşköklerini Selahaddin Eyyubi ve Osmanlı'dan aldıklarınıbelirterek, "Devletimize karşı bağlılıkta en ufak bir gevşemeve sadakat tartışma konusu olamaz. Biz devletimizin herkarış toprağıyla ve milletimizin her ferdiyle bir bütünüz vebu ilelebet sürecektir" dedi.
HDP 'BARIŞ' DEDİ, HENDEKLERİ GETİRDİ
PKK terör örgütünün eylemlerini lanetlediklerini vurgulayan Ertuş şu sözleri kullandı: "Terör örgütünün, bölge insanının geleceğini tahakküm altına almasına rıza göstermeyeceğimizi açıklıkla ifade ediyoruz. PKK'nın silaha başvurusunun makul bir izahı olmadığı gibi, bölge insanının beklenti ve istekleriyle de bir ilgisi yoktur. Biz, terörle mücadelede devletimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde HDP'nin barış söylemine 6 milyon oy ile destek sunuldu. Ancak hendek siyasetini desteklediler. Figen Yüksekdağ biz sırtımızı dağa dayadık gibi söylemler kullanıp Selahattin Demirtaş da ülkemizi Rusya, İngiltere ve Yunanistan gibi ülkelere şikâyet etti. Siyasetleri bu olduğu sürece bizitemsil etmediklerini bildirmek isteriz. Bölgenin kanaat önderleri ve aşiret liderleri olarak ülkemizde kardeşlikten yanayız. Teröre ve darbeye karşıyız."
AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Şanlıurfa'daki Karahan Aşireti'nin temsilcisi Zeynep Karahan da aşiret buluşmasında hiç kimseden para almadıklarını ve her zaman devletin yanında olacaklarını ifade etti.
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