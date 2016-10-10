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Devletimizin yanındayız

16 ilden gelerek Van’da toplanan 181 aşiretin ileri gelenleri ortak bir açıklama yaptı: Terörü lanetliyoruz. Devletimizin yanındayız...

Devletimizin yanındayız
İngilizler'in Güneydoğu'daki in borcunu ödeyip para yardımı yaptığı iddiaları üzerine 16 ilde toplam 181 aşiretin ileri gelenleri ile kanaat önderleri Van'da bir araya geldi. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti'nin her daim yanında oldukları imajını veren aşiretler adına açıklamayı Şerefhan aşireti lideri İskender Ertuş yaptı. Ertuş köklerini Selahaddin Eyyubi ve Osmanlı'dan aldıklarını belirterek, "Devletimize karşı bağlılıkta en ufak bir gevşeme ve sadakat tartışma konusu olamaz. Biz devletimizin her karış toprağıyla ve milletimizin her ferdiyle bir bütünüz ve bu ilelebet sürecektir" dedi.

HDP 'BARIŞ' DEDİ, HENDEKLERİ GETİRDİ
PKK terör örgütünün eylemlerini lanetlediklerini vurgulayan Ertuş şu sözleri kullandı: "Terör örgütünün, bölge insanının geleceğini tahakküm altına almasına rıza göstermeyeceğimizi açıklıkla ifade ediyoruz. PKK'nın silaha başvurusunun makul bir izahı olmadığı gibi, bölge insanının beklenti ve istekleriyle de bir ilgisi yoktur. Biz, terörle mücadelede devletimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde HDP'nin barış söylemine 6 milyon oy ile destek sunuldu. Ancak hendek siyasetini desteklediler. Figen Yüksekdağ biz sırtımızı dağa dayadık gibi söylemler kullanıp Selahattin Demirtaş da ülkemizi Rusya, İngiltere ve Yunanistan gibi ülkelere şikâyet etti. Siyasetleri bu olduğu sürece bizi temsil etmediklerini bildirmek isteriz. Bölgenin kanaat önderleri ve aşiret liderleri olarak ülkemizde kardeşlikten yanayız. Teröre ve darbeye karşıyız."

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Şanlıurfa'daki Karahan Aşireti'nin temsilcisi Zeynep Karahan da aşiret buluşmasında hiç kimseden para almadıklarını ve her zaman devletin yanında olacaklarını ifade etti.

Önder ALTINAL
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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