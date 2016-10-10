CHP Genel Merkezi, 1 Kasım seçimlerinde oy kullandığı sandıktan partisine oy çıkmayan 3 bin 896 CHP üyesini tespit etti. Bu üyelerin önümüzdeki hafta MYK toplantısında partiden ihracı görüşülecek.

SOMUT BİR SONUÇ ÇIKTI

Örgütlenmeden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Bu çalışmayı yaptık ve somut bir sonuç çıktı. Parti üyesi kimliğini layıkıyla taşımayan, partisine oy vermekten dahi imtina eden üyeler varsa bunları ayrıştırıp, dikkatlerini çekip sonunda da onların üyeliklerini sonlandırmanın doğru olacağını düşünüyoruz. Hastalık, zorunlu seyahat gibi haklı gerekçeler olabilir. Ancak bunların dışında bağlı bulundukları partiye oy vermiyorlarsa, onların parti üyeliklerinin sorgulanması gerekir" dedi.

Çalışmanın ardından çıkan sonucu il ve ilçe örgütlerine bildirdiklerini dile getiren Bingöl, örgütlerin haksızlığa meydan vermemek adına araştırma yaptığını söyledi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPILACAK

Örgütlerden gelecek bilgileri değerlendireceklerini belirten Bingöl, sandığından oy çıkmayanlarla yüzyüze görüşmeler yapılacağını anlattı. Üyeliklerin kâğıt üzerinde kalmasını istemediklerini söyleyen Bingöl, "Bizim temel amacımız, parti üyesi olan arkadaşlarımızın aktif üyelik misyonu taşımalarını sağlamak, onları her anlamda parti çalışmalarına katmak" dedi. (Hürriyet)

KILIÇDAROĞLU DA YEREL SEÇİMLERDE KENDİSİNE OY VEREMEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olduğunda ikametgahını Ankara'dan İstanbul'a aldırmadığı için oy kullanamamıştı.