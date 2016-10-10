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Cezaevinde beddua seansı

Cezaevinde beddua seansı
İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki 'nde 'cülerle aynı koğuşta kalıp daha sonra serbest bırakılan T.Ç., yaşadıklarını anlattı: "Dışarıda ne kadar inkar ederlerse etsinler, içeride hepsi birbirini tanıyordu. Her gün hiç duymadığım Arapça dualarla beddua ediyorlardı. Arapça bedduaların Türkçe'den daha etkili olacağına inanıyorlardı. Bu nedenle Gülen'in, Mekkeli bir imam tarafından yazıldığını iddia ettikleri, 'Allah evlerine ateşler salsın' şeklindeki bedduasını Arapça söylüyorlardı. 'Kapıları bize aç. Biz çıkalım onlar buraya girsin Allah'ım' şeklinde beddualar da ediyorlardı. Hep bir ağızdan sürekli intikam alacakları ve çalışmalarına devam edeceklerini söylüyorlardı. Hala terörist başı Gülen'in gelip kendilerini kurtaracağına inanıyorlardı."


TANSU EDİP GÖKBUDAK
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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