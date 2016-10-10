Cezaevinde beddua seansı

İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki Şakran Cezaevi'nde FETÖ'cülerle aynı koğuşta kalıp daha sonra serbest bırakılan T.Ç., yaşadıklarını anlattı: "Dışarıda ne kadar inkar ederlerse etsinler, içeride hepsi birbirini tanıyordu. Her gün hiç duymadığım Arapça dualarla beddua ediyorlardı. Arapça bedduaların Türkçe'den daha etkili olacağına inanıyorlardı. Bu nedenle Gülen'in, Mekkeli bir imam tarafındanyazıldığını iddia ettikleri, 'Allah evlerine ateşlersalsın' şeklindeki bedduasını Arapça söylüyorlardı. 'Kapıları bize aç. Biz çıkalım onlar buraya girsin Allah'ım' şeklinde beddualar da ediyorlardı. Hep bir ağızdan sürekli intikam alacakları ve çalışmalarına devam edeceklerini söylüyorlardı. Hala terörist başı Gülen'in gelip kendilerini kurtaracağına inanıyorlardı."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.