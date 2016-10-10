  1. FETÖ’cü iş adamı atıldı
  2. Paralel yamuk üçgen olmasın

yakalattı

ByLock yakalattı
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 12 öğretmen gözaltına alındı. Operasyonda FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve kullandıkları öne sürülen 12 öğretmen gözaltına alındı. Şüphelilerin bilgisayar verilerine de el konuldu.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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