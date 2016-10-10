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kullanan 45 gözaltında

'da polisin gerçekleştirdiği /PDY operasyonunda kullandıkları iddia edilen 45 gözaltına alındı.

Bylock kullanan 45 öğretmen gözaltında

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleribugün /PDY soruşturması kapsamında lere yönelik operasyongerçekleştirdi.

Daha önce kapatılan Aktif eğitim-Sen üyesi olan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen 45 öğretmen, 250 polisin 55 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün haberleşme sistemi olan kullandıkları ortaya çıktı.

Polis şüphelilerin evinde yapılan aramada ele geçen belge ve dijital verilere el koydu. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü ve gözaltıların artabileceği kaydedildi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 19:02
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