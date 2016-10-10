Bylock kullanan 45 öğretmen gözaltında

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleribugün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında öğretmenlere yönelik operasyongerçekleştirdi.

Daha önce kapatılan Aktif eğitim-Sen üyesi olan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen 45 öğretmen, 250 polisin 55 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün haberleşme sistemi olan bylock kullandıkları ortaya çıktı.

Polis şüphelilerin evinde yapılan aramada ele geçen belge ve dijital verilere el koydu. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü ve gözaltıların artabileceği kaydedildi.