  1. Kopyacı ele geçirildi
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son sürat

Varank-2 son sürat
İzmir'de 'nün Ege Üniversitesi yapılanmasına yönelik "" adıyla gerçekleştirilen operasyonda, 3 ilde 17 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank'a ithafen düzenlenen operasyonda İzmir'in yanı sıra Çorum ve Sakarya'da "ByLock" kullandığı belirlenen 17 öğrenci yakalandı.
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