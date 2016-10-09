Silivri’den masallar

İzmir'de geçen hafta, polis tarafından FETÖ/ PYD'ye yönelik yapılan operasyonlarda, bir süre önce Silivri Cezaevi'nden tahliye edildiği anlaşılan bir örgüt üyesinin, ByLock programını kullanarak, cezaevinde bulunanların durumları ve yaptıklarıyla ilgili yazışmalarına ulaşıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla geçen hafta, 'Yeğen' kodadlı itirafçının verdiği bilgiler doğrultusunda FETÖ/ PDY'ye yönelik yapılan üçüncü dalga operasyonda, 'imam' olarak anılan bir kişinin 'ByLock' üzerinden yaptığı yazışmalara ulaşıldı. Aralarında haberleştikleri kriptolu yazışma programı 'ByLock'un adının deşifre olmaması için 'Whatsaby' olarak ifade edildiği görüşmelerde, Silivri Cezaevi'nden tahliye olan bir kişinin yazdıkları yer aldı. 'Silivri hatıraları' başlığıyla paylaşılan mesajlarda, örgüt üyelerinin cezaevinde morallerinin yerinde olduğu belirtiliyor. Yazışmalarda şunlar yer aldı: "Mehmet Akif Üner'i tek hücreye koymaya korkmuşlar. 'İsyan çıkarırım burada' demiş. Herkes dışarıdakilere üzülüyor. Bunların her operasyonu orada sabaha kadar gözyaşı demek...
BARANSU MİLLETİ KAFALAMIŞ...
'Bamteli' dinleyip ertesi gün üzerinde kritikler yapılıyor. Çok önemli tahliller çıkıyor mazgaldan. Herkesin morali çok yüksek. Yakup Saygılı paralelcezaevi müdürü gibi... Çok ciddi kitap okunuyor. Çok ibadet ediliyor. Baransu imamı falan kafalamış. Pek hücrede durmuyor, sürekli mobil. Hidayet Karaca'nın yanında melek gibi bir polis var, Arif..."
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baransu çok yüksekden uçtun kanadın kırıldı yere çakıldın
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