  1. 24 abla tutuklandı
  2. CHP’den FETÖ’ye milyonlar aktı

’da biat

Pensilvanya’da biat
FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmada Konya'da 3. Ana Jet Üs ve 'nda gözaltına alınan 5'i subay 21 asker tutuklandı. 135. MAK Filo Komutanlığı'nda kalan askerlerin üsdeki helikopterlere ağır makineli silahlar ve mühimmatlar yüklediği tespit edildi. Soruşturma kapsamında ifadeleri alındıktan sonra tutuklanan 1'i yarbay 21 askerden birçoğunun Pensilvanya'ya giderek Fetullah Gülen'e bağlılıklarını bildirdiği öğrenildi.

Halit TURAN
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