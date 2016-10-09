Pensilvanya’da biat

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmada Konya'da 3. Ana Jet Üs ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda gözaltına alınan 5'i subay 21 asker tutuklandı. 135. MAK Filo Komutanlığı'nda kalan askerlerin üsdeki helikopterlere ağır makineli silahlar ve mühimmatlar yüklediği tespit edildi. Soruşturma kapsamında ifadeleri alındıktan sonra tutuklanan 1'i yarbay 21 askerden birçoğunun Pensilvanya'ya giderek FetullahGülen'e bağlılıklarını bildirdiği öğrenildi.
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