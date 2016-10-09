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Kopyacı ele geçirildi

Kopyacı ele geçirildi
Denizli'de, sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce görevinden ihraç edilen öğretmen Önder K. (47) gözaltına alındı. Önder K.'nın evinde yapılan aramada çeşitli belge ve bilgisayar kayıtlarına el konuldu. 2010 KPSS sorularını sınavdan önce elde ederek üyelerine dağıttığı öne sürülen Önder K., Ankara'ya götürüldü.
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