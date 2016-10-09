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Kalmanya!

Kalmanya!
3 diplomatın Almanya'ya iltica etmek için başvuruda bulundukları iddia edildi. Alman Süddeutsche Gazetesi'nin haberine göre Berlin Büyükelçiliği'ndeki görev süresi sona erdikten sonra ortadan kaybolan ve nerede olduğu bilinmeyen 'nın da bu üç isim arasında bulunduğu öne sürüldü.
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