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Enerji darbesi

Şubat ayında “CIA, Gülen’i kullanıp Türkiye’de darbe yapacak” diyen ABD’li profesör , TAKVİM’e konuştu: Darbenin sebebi Rusya ile yakınlaşma ve enerji anlaşmalarıdır. CIA, Gülen’i okyanusa atar ama kesinlikle iade etmez

Enerji darbesi
aHaber'in ezber bozan programı Yaz-Boz'un son konuğu 15 Temmuz darbe girişimini aylar öncesinden söyleyen ABD'li profesör oldu. İşte Engdahl'ın çarpıcı açıklamaları:

DARBENİN SEBEBİ TÜRK AKIMI: 15 Temmuz öncesi Türkiye, Rusya ile yeniden yakınlaşma başladı. Erdoğan ciddiydi ve darbe makinası işlemeye başladı. Türk Akımı'nı Yunanistan sınırına getirmek Türkiye'yi hedef yaptı.

RUSYA İLE BARIŞMASANIZ DARBE OLMAZDI: Erdoğan ile Putin arasında yakınlaşma olmasaydı bence darbe olmazdı. Bir darbe girişimi için bu kadar aciliyet olmazdı. Çünkü Gülen operasyonu örümcek ağını tutuyordu.

ONUNLA İŞLERİ BiTMEDİ: ABD, Gülen'i geri göndermeyecek. Çünkü o çok şey biliyor. Onun okyanusun dibini boylamasını sağlayabilirler ama geri göndermeyecekler.

3 BİN ÇİN'Lİ ÖĞRENCİSİ VAR. HEPSİ AJAN: Gülen projesi Orta Asya'daki Tüm Türk ülkelerine uzanıyor. Gülen hareketinin içinde 3 binden fazla Çinli öğrenci var. Bunlar yüksek öğrenim görmek için sözde Türkiye'ye gelmişler ama CIA tarafından desteklenen kişiler bunlar.

MOODY'S POLİTİK BİR KURUM: Türkiye'ye darbe başarısız oldu ama ekonomik olarak saldıracaklardır. Mesela Moody's kredi derecelendirme kuruluşu... Bence 'Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi safi bir politik karardı. Bunun finansal bir dayanağı yoktu. Ancak Türkiye bununla bir krize girmez.

AİLELER SİZE ZARAR VERMEYE ÇALIŞACAK: Durumunuzu daha zora sokmak istiyorlar. Bence bu işe yaramayacak. Ama onlar çalışmaya devam edecek. Kredilendirme kurumları, oligarklar, David Rockefeller, George Soros, Warren Buffet ve aileler... Onlar iyi insanlar değil. Onlar için sadece güç önemli...

RUSYA VE ÇİN'LE YAKINLAŞIN: Bence Türkiye'nin, Türkiye için ve Türk halkının çıkarları için uzun vadede net bir kalkınma stretejisi geliştirmesi gerekiyor. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı'na tavsiyelerde bulunan biri olsaydım, Çin ve Avrasya ülkelerine yönelik ekonomik birliğe girilmesini tavsiye ederdim. Rusya ile Çin ile diyaloğa girin.

GÜLEN ÖRGÜTÜ KATOLİK KİLİSESİ GİBİ: Gülen hareketi, Katolik Kilisesi'nin gelişmişliğine sahip. Eğitimi hedef alıyor, gençliği hedef alıyor. Özellikle genç erkekleri. Özellikle ergenlik çağında bunları eğitip sadık bireyler haline getiriyor. Ve CIA tarafından kurulan Scientology hareketinin bir benzeri aynı zamanda.

William Engdahl, CIA 'nın sadece Türkiye değil Gürcistan ve Ukrayna'daki darbeyi de yönettiğini söyledi.

Arkadaşımız Tarık Dağlı, Engdahl'ı, çalışmalarını sürdürdüğü Frankfurt'ta ziyaret etti.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mert mert

bunlarinda inlerine girer turk devleti bu devlet siradan degil

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cevapla 09.10.2016 01:58
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