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AYİM’den ihracı

AYİM’den FETÖ ihracı
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Başkanlar Kurulu, Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturması kapsamında tutuklanan üyeleri Hakim Albay Cemil Çelik ile Hakim Albay Yaşar Yüce'yi değerlendirdi. Toplantı sonunda her iki üyenin de ihracına karar verildi. İhraç kararında, her iki ismin de FETÖ ile bağlantılı oldukları belirtildi.
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