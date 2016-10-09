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24 abla tutuklandı

24 abla tutuklandı
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde /PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 kadından 17'si tutuklandı. Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün 'ablası' oldukları belirlenen 7 kadın tutuklandı. Tutuklanan zanlıların FETÖ'ye 'altın nesil' yetiştirme iddiasıyla insan kaynağı sağlayan 'ablalar' oldukları öne sürüldü.
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